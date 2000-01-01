28.01 18:21 MIGnews.com

Полиция ищет новых бизнесменов, одаривавших Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская полиция подозревает, что премьер-министра Нетаниягу и его родных – жену Сару и сына Яира – одаривал не только кинопродюсер Арнон Милчен, но и другие бизнесмены. Как сообщил 10-й канал ИТВ, всего, помимо Милчена, подозревают еще четверых израильских предпринимателей.Отмечается, что этот вопрос был поднят на допросе, который стал для главы правительства Израиля уже третьим в последней череде полицейских расследований. Напомним, что он состоялся утром 27 января в иерусалимской резиденции Нетаниягу.Ссылаясь на "высокопоставленных офицеров полиции", на 2-ом канале утверждают, что канцелярия премьера добилась сокращения максимальной разовой длительности допросов Биньямина Нетаниягу до 3 часов, что позволяет ему чередовать беседы со следователями и со своими адвокатами, что полиция считает отрицательным фактором, пагубно влияющим на расследование.Согласно тому же самому отчету, на длительных допросах самого Арнона Милчена, которые длились по 10 часов, он отметил, что все подарки, которые он делал семейству Нетаниягу, совершались без ожидания получить что-нибудь взамен. И, кроме того, суммы в тысячи долларов, названные полицией, которые стоили украшения, шампанское и сигары, являются для голливудского продюсера незначительными.