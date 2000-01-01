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Финляндия. Беженец арестован за 2 изнасилования | Фото: Tilman Köneke/Flickr28.01 16:32   MIGnews.com

Финляндия. Беженец арестован за 2 изнасилования

Правоохранительные органы Финляндии арестовали в городе Ювяскюля просителя убежища из Ирака, которого обвиняют в двух случаях изнасилования.

Как пишет местная газета Keskisuomalainen, беженца 1991 года рождения подозревают в совершении преступлений в июле и октябре прошлого года. Официальное обвинение ему предъявят 10 марта.

Ссылаясь на данные иммиграционного ведомства, издание утверждает, что за 2015-2016 года в Финляндию въехали более 35 тысяч беженцев, преимущественно из Ирака, Афганистана и Сомали. На конце прошлого года их подозревали в совершении около 2,6 тысяч различных преступлений.
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