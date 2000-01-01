28.01 16:31 MIGnews.com
Израильтянин зарезал жену и троих детей
В Мигдаль, близ Тверии, убиты тридцатилетняя мать и трое детей - 5, 3 и одного года от роду.
На телах погибших обнаружены следы насилия и ножевые ранения.
11-летний vfkmxbr, по всей видимости, оказал сопротивление убийце. Он найден во дворе дома без сознания и в тяжелом состоянии эвакуирован в вертолетом в больницу в Хайфе.
Полиция арестовала мужа женщины по подозрению в убийстве. Двое зарезанных мальчиков - ее дети, третий - ребенок соседей. Раненный 11-летний мальчик - его брат.
Мигдаль - небольшое поселение, в котором живут всего 1200 человек. Большинство жителей - религиозные евреи, и потому шокирующее известие передавалось устно, без использования средств связи.
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