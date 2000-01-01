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Армия САР взяла под контроль источник воды под Дамаском | Фото: Thinkstock28.01 14:30   MIGnews.com

Армия САР взяла под контроль источник воды под Дамаском

Сирийские правительственные войска вошли в деревню Айн-эль-Фиджи и взяли под контроль расположенный там источник пресной воды, который снабжает водой Дамаск.

В субботу, 28 января, военные подняли государственный флаг Сирии над источником пресной воды Айн-эль-Фиджи, согласно сообщениям канала Al-Mayadeen.

Отмечается, что сирийские солдаты освободили территорию без сопротивлений со стороны боевиков. Между армией и террористами были достигнуты определенные договоренности. Уточняется, что сделка будет включать также эвакуацию из района.
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