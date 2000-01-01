29.01 01:17 MIGnews.com

В московском метро на рельсы упала женщина с ребенком

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В Москве на станции "Молодежная" женщина с 9-летней дочерью бросилась под поезд. В результате обе получили тяжелые травмы. В управлении метрополитена сообщили, что по записям камер видеонаблюдения видно, что женщина сама бросилась под поезд, пишет Вести ру.Известно, что машинист попытался затормозить состав, но не успел. Женщина 1974 года рождения и ее дочь 2008 года рождения отправлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Для транспортировки ребенка был задействован вертолет.Между тем, ТАСС сообщает, что женщина с ребенком могла упасть на рельсы в ходе конфликта с пассажиром метро. Следственный комитет начал доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего.