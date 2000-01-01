В московском метро на рельсы упала женщина с ребенком
В Москве на станции "Молодежная" женщина с 9-летней дочерью бросилась под поезд. В результате обе получили тяжелые травмы. В управлении метрополитена сообщили, что по записям камер видеонаблюдения видно, что женщина сама бросилась под поезд, пишет Вести ру.
Известно, что машинист попытался затормозить состав, но не успел. Женщина 1974 года рождения и ее дочь 2008 года рождения отправлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Для транспортировки ребенка был задействован вертолет.
Между тем, ТАСС сообщает, что женщина с ребенком могла упасть на рельсы в ходе конфликта с пассажиром метро. Следственный комитет начал доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего.