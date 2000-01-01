27.12 08:26 MIGnews.com
Крушение самолета в Казахстане: предварительная причина
Причиной крушения самолета
Fokker-100 недалеко от Алма-Аты в Казахстане мог стать отказ двигателя.
Об этом сообщает издание Baza.
Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Экипаж самолета выжил. Самолет сбил фонари около взлетно-посадочной полосы, потому, по одной из версий, он смог подняться лишь на небольшую высоту. Пилот не успел подать сигнал бедствия.
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