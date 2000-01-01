27.12 07:46 MIGnews.com

Израиль: ливни продолжатся

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Израильские метеорологи сообщают о том, что проливные дожди, сопровождаемые грозами, продолжатся на всей территории Израиля - от северной границы и до северного Негева 27 декабря.К полудню дожди постепенно ослабнут. По всей территории страны ожидаются сильные ветры.За два дня дождей в северной части страны выпало от 80 до 150 мм осадков. Особенно много осадков выпало в Галилее, на Голанских высотах, в Изреельской долине и вдоль прибрежной полосы.На верхних уровнях горы Хермон выпало 40 см снега, на нижних -20 см.Метеорологи говорят, что ослабление дождей и некоторое повышение температуры можно ожидать в воскресенье, 29 декабря.