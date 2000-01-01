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Крушение самолета в Казахстане: информация о выживших | Фото:27.12 07:41   MIGnews.com

Крушение самолета в Казахстане: информация о выживших

В результате крушения пассажирского самолета под Алма-Атой 60 человек выжили.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Всего на борту лайнера находились 100 человек, включая пятерых членов экипажа. Пострадали 35, среди раненых есть дети.

"Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", – сказано в сообщении.

Напомним, что крушение произошло утром, 27 декабря. Точно известно, что жертвами катастрофы стали 14 человек.




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