27.12 07:41 MIGnews.com
Крушение самолета в Казахстане: информация о выживших
В результате крушения пассажирского самолета под Алма-Атой 60 человек выжили.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Всего на борту лайнера находились 100 человек, включая пятерых членов экипажа. Пострадали 35, среди раненых есть дети.
"Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", – сказано в сообщении.
Напомним, что крушение произошло утром
, 27 декабря. Точно известно, что жертвами катастрофы стали 14 человек.
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