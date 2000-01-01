27.12 07:10 MIGnews.com

Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате: подробности

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Утром, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту.Об этом сообщается в Facebook-аккаунте аэропорта Алма-Аты.Уточняется, что лайнер вылетел из Алма-Аты в Нурсултан в 07:05 по местному времени. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.По последней информации, погибло 15 человек, еще 35 пострадали. Спасатели продолжают вести поиски."Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", – рассказала она из пассажирок в комментарии Mash.По данным ресурса Flightradar24, возраст потерпевшего крушение самолета Fokker-100 составляет 23 года.На место происшествия выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области, задействованы 35 бригад, направлены две нейрохиругические бригады.Позже стало известно, что 60 человек выжили при крушении. 35 - пострадали, среди раненых оказались дети."Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", – сказано в сообщении.По предварительной информации, причиной крушения мог стать отказ двигателя. Самолет не успел взлететь на большую высоту, сбив фонари возле взлетно-посадочной полосы. Лайнер рухнул прямо на жилые дома.