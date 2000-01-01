Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате: подробности
Утром, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту.
Об этом сообщается в Facebook-аккаунте аэропорта Алма-Аты.
Уточняется, что лайнер вылетел из Алма-Аты в Нурсултан в 07:05 по местному времени. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
По последней информации, погибло 15 человек, еще 35 пострадали. Спасатели продолжают вести поиски.
"Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", – рассказала она из пассажирок в комментарии Mash.
По данным ресурса Flightradar24, возраст потерпевшего крушение самолета Fokker-100 составляет 23 года.
На место происшествия выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области, задействованы 35 бригад, направлены две нейрохиругические бригады.
Позже стало известно, что 60 человек выжили при крушении. 35 - пострадали, среди раненых оказались дети.
"Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", – сказано в сообщении.
По предварительной информации, причиной крушения мог стать отказ двигателя. Самолет не успел взлететь на большую высоту, сбив фонари возле взлетно-посадочной полосы. Лайнер рухнул прямо на жилые дома.