28.12 02:06 MIGnews.com

Ливия: армия Хафтара контролирует старый аэропорт Триполи

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Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над территориями на южных окраинах Триполи, заняв международный аэропорт столицы.По данным Al Arabiya со ссылкой на заявление командования ЛНА, теперь развивает наступление к центру города."Мы отбили аэропорт Триполи и территорию вплоть до нефтехранилищ", – сказано в сообщении.Уточняется, что формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа отступают со своих позиций, множество их бойцов взято в плен.Аэропорт расположен в районе Каср Бен-Гашир приблизительно в 25 км к югу от центра Триполи и уже более пяти лет не функционирует после того, как пострадал во время столкновений враждующих фракций летом 2014 года.Официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что отступающие отряды ПНС сейчас концентрируются в жилых кварталах Триполи."Вступить в битву за главные районы столицы готовятся элитные спецподразделения, - отметил он. - На данном этапе больше не будет тактических пауз, а события грядущих часов удивят всех ливийцев"¸– уточнил он.