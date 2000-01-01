27.12 21:10 MIGnews.com
На Гавайях без вести пропал туристический вертолет
В четверг 26 декабря у берегов Гавайев в "сложных" погодных условиях пропал туристический самолет. На борту находилось 7 человек.
Береговая охрана США начала поиски сразу же после того, как владелец вертолета сообщил, что транспорт с пассажирами не вернулся в четверг вечером.
Несмотря на то, что на борту вертолета есть электронный локатор, сигнал не поступает. На борту вертолета находились пилот и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних.
Поделиться
Все по теме
Комментарии