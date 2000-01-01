27.12 20:20 MIGnews.com

Крушение самолета в Казахстане: новые данные о пострадавших

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Восемь пострадавших в крушении самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии.Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.Всего в стационарах находятся 47 человек. Состояние 38 из них оценивается как средней тяжести, травмы еще одного пострадавшего – сравнительно легкие.Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены до сих пор. Нидерландская авиастроительная компания планирует направить в страну группу экспертов для сотрудничества в расследовании причин падения самолета.Напомним, что крушение произошло в пятницу, 27 декабря. Самолет рухнул после влета на дом, который к тому моменту строился. В результате крушения погибли 12 человек.