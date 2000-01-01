Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Крушение самолета в Казахстане: новые данные о пострадавших | Фото:27.12 20:20   MIGnews.com

Крушение самолета в Казахстане: новые данные о пострадавших

Восемь пострадавших в крушении самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Всего в стационарах находятся 47 человек. Состояние 38 из них оценивается как средней тяжести, травмы еще одного пострадавшего – сравнительно легкие.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены до сих пор. Нидерландская авиастроительная компания планирует направить в страну группу экспертов для сотрудничества в расследовании причин падения самолета.

Напомним, что крушение произошло в пятницу, 27 декабря. Самолет рухнул после влета на дом, который к тому моменту строился. В результате крушения погибли 12 человек.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:52
Зеленский выразил свои соболезнования народу Казахстана
19:59
ХАМАС накинулся с обвинениями на Израиль
19:28
Крушение самолета в Казахстане: запись переговоров с пилотом
19:01
Махмуд Аббас боится предстоящих выборов
18:27
Украина и Россия обнулят взаимные претензии по газу
18:00
ПНС Ливии намерено отправить Турции запрос о военной помощи
17:37
Трамп о вырезанной сцене из "Один дома 2": это все Трюдо
17:11
ХАМАС испытал несколько ракет
16:50
ВМС Ирана, Китая и России проводят учение в Индийском океане
16:31
Пакистан: арестованы члены "Аль-Каиды"
16:11
Немцы: Трамп – величайшая угроза в мире
15:58
Иран не забудет настоящих друзей в трудные времена
15:36
Задавившего велосипедистов вновь поместили под арест
15:11
В Москве сгорела могила рэпера Децла: названа причина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus