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Крушение самолета в Казахстане: появилась аудиозапись | Фото:27.12 19:28   MIGnews.com

Крушение самолета в Казахстане: запись переговоров с пилотом

В сети опубликовали аудиозапись переговоров диспетчера с членами экипажа разбившегося в Казахстане пассажирского самолета.

В частности, лайнеру был разрешен выезд на взлетно-посадочную полосу, после чего он должен был взлететь, однако связь пропала, передает издание "Новости Казахстана".

Следом за самолетом данную полосу должно было занять воздушное судно другой авиакомпании, но диспетчер попросил подождать.

"Мы не знаем, где находится Fokker 100. Полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе, или в районе полосы будет", – позже предупредил диспетчер.




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