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Пакистан: арестованы члены `Аль-Каиды` | Фото:27.12 16:31   MIGnews.com

Пакистан: арестованы члены "Аль-Каиды"

Полиция Пакистана и главное разведывательное агентство страны арестовали пятерых членов террористической организации "Аль-Каида".

Соответствующий рейд поздно вечером, 26 декабря, проводился в провинции Панджаб, передает Daily Star.

Задержанные координировали боевые действия террористов в регионе. Во время спецоперации было конфисковано оборудование террористов, оружие и взрывчатые вещества.

По словам чиновника Мухаммада Имрана, подозреваемые участвовали в сборе средств для "Аль-Каиды" и руководили медийной ячейкой для террористической сети, координируя боевые действия в регионе. Один из арестованных был экспертом по поддельным документам, а другой специализировался на СМИ.


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