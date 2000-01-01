Полиция Пакистана и главное разведывательное агентство страны арестовали пятерых членов террористической организации "Аль-Каида".
Соответствующий рейд поздно вечером, 26 декабря, проводился в провинции Панджаб, передает Daily Star.
Задержанные координировали боевые действия террористов в регионе. Во время спецоперации было конфисковано оборудование террористов, оружие и взрывчатые вещества.
По словам чиновника Мухаммада Имрана, подозреваемые участвовали в сборе средств для "Аль-Каиды" и руководили медийной ячейкой для террористической сети, координируя боевые действия в регионе. Один из арестованных был экспертом по поддельным документам, а другой специализировался на СМИ.