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Видео: ЧП с сухогрузом в проливе Босфора | Фото:27.12 14:12   MIGnews.com

Видео: ЧП с сухогрузом в проливе Босфора

Сухогруз Songa Iridium с 19 членами экипажа, следующий под флагом Либерии, сел на мель при проходе через пролив Босфор в Стамбуле.

По данным телеканала NTV, судно направлялось со стороны Одессы.

В результате сухогруз застрял возле берега в районе Румелихисар, где проходит сильное течение. По предварительным данным, причиной инцидента стала потеря управления.

Информации о пострадавших нет. Из-за происшествия пролив Босфор был закрыт для судоходства.




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