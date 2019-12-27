27.12 14:12 MIGnews.com
Видео: ЧП с сухогрузом в проливе Босфора
Сухогруз Songa Iridium с 19 членами экипажа, следующий под флагом Либерии, сел на мель при проходе через пролив Босфор в Стамбуле.
По данным телеканала NTV
, судно направлялось со стороны Одессы.
В результате сухогруз застрял возле берега в районе Румелихисар, где проходит сильное течение. По предварительным данным, причиной инцидента стала потеря управления.
Информации о пострадавших нет. Из-за происшествия пролив Босфор был закрыт для судоходства.
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