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Задавившего велосипедистов вновь пометили под арест | Фото:27.12 15:36   MIGnews.com

Задавившего велосипедистов вновь поместили под арест

Водитель, который сбил двух велосипедистов в районе Раананы, Йонатан Фадид снова помещен в тюрьму после освобождения под домашний арест.

Соответствующее решение принял Окружной суд в Лоде, удовлетворив апелляцию полиции.

Что примечательно, накануне суд Петах-Тиквы решил освободить водителя под домашний арест, однако полиция решила оспорила это решение. Фадид имеет несколько паспортов, которыми мог воспользоваться, чтобы бежать за границу.

Водитель и его отец также подозреваются в препятствовании следствию. В частности, родственники пытались скрыть тот факт, что мужчина когда-либо употреблял наркотические вещества, которые после аварии были обнаружены в его крови.




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