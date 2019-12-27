27.12 15:36 MIGnews.com

Задавившего велосипедистов вновь поместили под арест

התאונה בשרון | בית המשפט קיבל את ערעור המשטרה והאריך את מעצרו של יהונתן פדידה, החשוד שדרס למוות את רוכבי האופניים תומר ויינשטיין ויניב לוגסי @TzurMaor • לפרטים על הדיון שנערך אתמול >> https://t.co/HrjKOL7IHQ pic.twitter.com/iUaDGTDEOb — חדשות 13 (@newsisrael13) December 27, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Водитель, который сбил двух велосипедистов в районе Раананы, Йонатан Фадид снова помещен в тюрьму после освобождения под домашний арест.Соответствующее решение принял Окружной суд в Лоде, удовлетворив апелляцию полиции.Что примечательно, накануне суд Петах-Тиквы решил освободить водителя под домашний арест, однако полиция решила оспорила это решение. Фадид имеет несколько паспортов, которыми мог воспользоваться, чтобы бежать за границу.Водитель и его отец также подозреваются в препятствовании следствию. В частности, родственники пытались скрыть тот факт, что мужчина когда-либо употреблял наркотические вещества, которые после аварии были обнаружены в его крови.