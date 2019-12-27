Задавившего велосипедистов вновь поместили под арест
Водитель, который сбил двух велосипедистов в районе Раананы, Йонатан Фадид снова помещен в тюрьму после освобождения под домашний арест.
Соответствующее решение принял Окружной суд в Лоде, удовлетворив апелляцию полиции.
Что примечательно, накануне суд Петах-Тиквы решил освободить водителя под домашний арест, однако полиция решила оспорила это решение. Фадид имеет несколько паспортов, которыми мог воспользоваться, чтобы бежать за границу.
Водитель и его отец также подозреваются в препятствовании следствию. В частности, родственники пытались скрыть тот факт, что мужчина когда-либо употреблял наркотические вещества, которые после аварии были обнаружены в его крови.