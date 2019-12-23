В России из-за глобального потепления проснулись медведи
Из-за аномально теплой зимы растаял снег в Большереченском зоопарке в Омской области, в 2700 километрах к востоку от Москвы, что пробудило от зимней спячки бурых медведей.
"Вероятно, они решили, что наступила весна", - сказала представитель зоопарка Наталья Болотова. Об этом сообщает The Washington Post.
Большинство проснувшихся медведей поели и снова легли спать, однако гималайская медведица Даша смогла заснуть только в четверг, 26 декабря.
Проблема аномально теплой зимы является настолько актуальной, что на эту тему был первый вопрос, заданный президенту Владимиру Путину в ходе его последней в уходящем году большой пресс-конференции. Накануне синоптиками была зарегистрирована самая высокая температура в Москве за последние 133 года (5,6 градусов по Цельсию). По всей европейской части России температура воздуха на 5-8 градусов выше обычной для конца декабря.
Путин ответил, что "никто не знает" причины глобального потепления, однако признал, что это является серьезной проблемой и что Россия "должна приложить максимум усилий, чтобы климат не изменился кардинальным образом".
"Как вы знаете, Россия - северная страна, и 70 процентов нашей территории находится в северных широтах", - сказал Путин.
"Некоторые из наших городов находятся к северу от полярного круга, на вечной мерзлоте. Если он начнет оттаивать, вы можете себе представить, к каким последствиям это приведет. Это очень серьезно", - добавил он.