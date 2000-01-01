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Завершены работы на месте авиакатастрофы в Казахстане 27.12 10:13   MIGnews.com

Завершены работы на месте авиакатастрофы в Казахстане

Заместитель начальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков заявил об окончании аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.

По его словам, в результате катастрофы никто не погиб на земле. Об этом сообщает Интерфакс.

"Самолет врезался в новостроящийся дом, он к счастью был пуст. (...) К счастью не произошло взрыва топливных баков", - сказал Алибеков.

По данным городского управления здравоохранения, в результате катастрофы погибли 15 человек, один из которых скончался в больнице.

Всего пострадали 66 человек, 50 из которых госпитализированы. Из доставленных в больницу, восемь - дети.

Также, согласно уточненным данным, на борту разбившегося самолета было не 95, как сообщалось ранее, а 93 пассажира и пять членов экипажа.


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