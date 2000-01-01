27.12 10:13 MIGnews.com
Завершены работы на месте авиакатастрофы в Казахстане
Заместитель начальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков заявил об окончании аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
По его словам, в результате катастрофы никто не погиб на земле. Об этом сообщает Интерфакс
.
"Самолет врезался в новостроящийся дом, он к счастью был пуст. (...) К счастью не произошло взрыва топливных баков", - сказал Алибеков.
По данным городского управления здравоохранения, в результате катастрофы погибли 15 человек, один из которых скончался в больнице.
Всего пострадали 66 человек, 50 из которых госпитализированы. Из доставленных в больницу, восемь - дети.
Также, согласно уточненным данным, на борту разбившегося самолета было не 95, как сообщалось ранее, а 93 пассажира и пять членов экипажа.
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