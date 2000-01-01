27.12 10:53 MIGnews.com

Гибель "Шапекоэнсе": самолету не хватило топлива на маневр

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В Колумбии рассказали, почему разбился самолет с футбольной командой "Шапекоэнсе" из Бразилии.В частности, в предварительном отчете говорится, что лайнеру не хватило топлива, чтобы облететь гору, в которую он врезался, кроме того, борт был перегружен на полтонны.Напомним, трагедия произошла 29 ноября. На борту находились 77 человек: 9 членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского клуба, а также журналисты, летевшие на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ".Выживших – шестеро, трое из них – футболисты. По данным экспертов, экипаж был в курсе нехватки горючего, но сообщил о чрезвычайной ситуации, когда уже не было места для маневра. Также исследования показали, что за 8 минут до аварии у лайнера отказал один из двигателей.