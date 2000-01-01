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Официальный сайт Минобороны РФ 27.12 11:41   MIGnews.com

Источник назвал приоритетную версию крушения Ту-154

В качестве приоритетной версии крушения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи рассматривается возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вместе с тем, как отметил собеседник информагентства, рассматриваются другие версии, включая ошибку экипажа и техническую неисправность.

Ранее источник агентства Интерфакс говорил, что причиной авиакатастрофы могли стать перегруз и отказ техники. При этом он отмечал, что версия теракта на данном этапе практически не рассматривается.

Утром 27 декабря стало известно, что один из бортовых самописцев Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, найден и в ближайшее время будет извлечен из воды. Еще два черных ящика, которые располагались в хвостовой части самолета, пока не обнаружены.

26 декабря очевидец авиакатастрофы сообщил о том, что самолет сразу после взлета из аэропорта Адлера вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря с неестественно задранным носом. Через мгновение Ту-154, по словам свидетеля, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.
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