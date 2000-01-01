27.12 08:28 MIGnews.com

Сбои в работе поездов продолжатся до пятницы

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По сообщению радио Решет Бет, поломка в районе Шфаим, в результате которой на протяжении последних суток полностью сбилось расписание движения поездов, оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.Необходимо заменить два километра железнодорожных путей, а также сопутствующую железнодорожную инфраструктуру. Работы по восстановлению путей продлятся до пятницы, 30 декабря. Между тем, движение поездов с севера на юг осуществляется только по одной колее.Это означает, что пассажирам таких маршрутов, как например Нагария - Беэр-Шева будут вынуждены ездить с пересадками, что увеличит время поездки минимум на 50%.Маршрут Нетания - аэропорт Бен-Гурион закрыт, и пассажиров просят воспользоваться другими видами транспорта для того, чтобы добраться до аэропорта. Компания Израильские Железные Дороги организует автобусные шатлы в аэропорт в двух направлениях.Министр транспорта Исраэль Кац отдал распоряжение транспортным компаниям усилить автобусные линии, идущие от Хадеры, Нетании и Ришон Ле-Циона.