Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Сбои в работе поездов продолжатся до пятницы | Фото: Thinkstock27.12 08:28   MIGnews.com

Сбои в работе поездов продолжатся до пятницы

По сообщению радио Решет Бет, поломка в районе Шфаим, в результате которой на протяжении последних суток полностью сбилось расписание движения поездов, оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

Необходимо заменить два километра железнодорожных путей, а также сопутствующую железнодорожную инфраструктуру. Работы по восстановлению путей продлятся до пятницы, 30 декабря. Между тем, движение поездов с севера на юг осуществляется только по одной колее.

Это означает, что пассажирам таких маршрутов, как например Нагария - Беэр-Шева будут вынуждены ездить с пересадками, что увеличит время поездки минимум на 50%.

Маршрут Нетания - аэропорт Бен-Гурион закрыт, и пассажиров просят воспользоваться другими видами транспорта для того, чтобы добраться до аэропорта. Компания Израильские Железные Дороги организует автобусные шатлы в аэропорт в двух направлениях.

Министр транспорта Исраэль Кац отдал распоряжение транспортным компаниям усилить автобусные линии, идущие от Хадеры, Нетании и Ришон Ле-Циона.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:55
Либерман призвал евреев уезжать из Франции
09:45
Свидетель сравнил Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
09:36
"Модный" террор арабов: новое поколение, старая ненависть
09:21
Премьер Японии посетил несколько мемориалов на Гавайях
08:21
Найден один из "черных ящиков" разбившегося Ту-154 ВКС РФ
07:59
В США пойманы 3 из 6 сбежавших заключенных
07:44
Реакция "Ликуда" на заявления Герцога и Лапида
07:31
Против Нетаниягу снова могут начать расследование
07:18
Обама считает, что мог бы победить на выборах-2016
07:10
На Хермоне пошел снег, приморское шоссе перекрыто
06:30
У берега Сочи найден хвост и фрагмент двигателя Ту-154
05:34
Лапид: Глава правительства ставит на кон нашу безопасность
04:23
Турция призывает коалицию обеспечить поддержку с воздуха
03:27
Ученые: "Одним сексом сыт не будешь"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus