27.12 09:45 MIGnews.com

Свидетель сравнил Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе

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Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который во время авиакатастрофы Ту-154 находился на катере в Черном море и стал ее свидетелем, рассказал, что перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, сравнив его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, пишет газета "Коммерсантъ", со ссылкой на источники, близкие к следствию.По словам очевидца, которые приводит издание, после взлета Ty-154, не набрав необходимую высоту, стал снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Накрененный самолет задел воду хвостом, который при ударе отвалился и пошел ко дну.По мнению экспертов, описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы стали неверные действия пилотов. Известно, что при взлете скорость ТУ-154 была штатной – 345 км/час, однако уже спустя несколько секунд самолет начал терять ее и снижаться. Произойти это могло из-за того, что экипаж решил слишком резко поднять машину вверх.Ошибку пилотирования могли усугубить и другие факторы, о которых сообщалось ранее – в частности, перегруз, неправильное распределение груза и технические неисправности.Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.