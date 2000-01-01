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Официальный сайт МЧС РФ 27.12 08:21   MIGnews.com

Найден один из "черных ящиков" разбившегося Ту-154 ВКС РФ

На месте крушения российского пассажирского самолета Ту-154 в Черном море был обнаружен один из бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах во вторник, 27 декабря.

Также стало известно, что на данный момент черный ящик разбившегося самолета был поднят из воды, а позже его доставят в Москву для проведения экспертизы.

Бортовой самописец Ту-154 был обнаружен под кабиной самолета, данных о его состоянии пока не поступало. Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета, они пока не найдены.

Возможной причиной крушения Ту-154 эксперты рассматривают возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов.

Также на месте авиакатастрофы обнаружены тела трех погибших и большое количество фрагментов останков, передает ТАСС.
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