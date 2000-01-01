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27.12 07:59   MIGnews.com

В США пойманы 3 из 6 сбежавших заключенных

Американские власти смогли поймать 3 из 6 сбежавших заключенных в понедельник вечером, 26 декабря, в Кок Каунти, штат Теннесси.

Заключенные сбежали из тюрьмы рано утром в Рождество через отверстие в туалете, как сообщили чиновники местным СМИ.

Болты, удерживающие унитаз, заржавели, и заключенные смогли его снять и смогли сбежать через дыру в бетоне из-за предварительного повреждения, оставшегося после слесарного ремонта.

"Заключенные разгромили туалет, отделив его от стены и получив доступ к дыре, ведущей за пределы тюрьмы", — сообщает офис шерифа.

Следователи сообщили, что один из сбежавших заключенных был пойман дома, еще одного задержали в результате погони.
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