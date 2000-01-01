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На Хермоне пошел снег, приморское шоссе перекрыто 27.12 07:10   MIGnews.com

На Хермоне пошел снег, приморское шоссе перекрыто

Зима вернулась в Израиль с полной силой. На протяжении 27 декабря ожидается штормовая погода на севере Израиля и в центре страны.

Будут дуть сильные ветры, а температура воздуха существенно понизится.

На горе Хермон пошел снег, первые снежинки также появились на Голанских высотах.

Из-за проливного дождя водой залило перекресток Атлит на шоссе №2. Там блокированы два автомобиля, и движение на данном отрезке дороги прекращено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Наводнения ожидаются в центре страны и в Иудейской пустыне.

Завтра дождь прекратится и температура воздуха повысится. Дожди возобновятся в четверг и продолжатся в пятницу, главным образом, на севере и в центре страны.
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