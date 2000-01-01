27.12 07:10 MIGnews.com

На Хермоне пошел снег, приморское шоссе перекрыто

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Зима вернулась в Израиль с полной силой. На протяжении 27 декабря ожидается штормовая погода на севере Израиля и в центре страны.Будут дуть сильные ветры, а температура воздуха существенно понизится.На горе Хермон пошел снег, первые снежинки также появились на Голанских высотах.Из-за проливного дождя водой залило перекресток Атлит на шоссе №2. Там блокированы два автомобиля, и движение на данном отрезке дороги прекращено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Наводнения ожидаются в центре страны и в Иудейской пустыне.Завтра дождь прекратится и температура воздуха повысится. Дожди возобновятся в четверг и продолжатся в пятницу, главным образом, на севере и в центре страны.