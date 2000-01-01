27.12 19:43 MIGnews.com

Солдаты убежали от арабов на базу

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Четыре человека, по всей видимости арабы, подъехали на машине к автобусной остановке рядом с базой ЦАХАЛа №80 в районе Пардес-Хана.На остановке находились три солдата , охранявших ее.Арабы атаковали соолдат, солдаты бежали на базу. Арабы сели в машину и уехали.Солдат охраняли остановку в бронежилетах и с оружием в руках.На базе №80 осуществляется курс подготовки молодого бойца для многих подразделений ЦАХАЛа.ЦАХАЛ начал расследование инцидента.Военная полиция прочесывает местностьв поисках нападавших