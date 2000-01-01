27.12 19:43 MIGnews.com
Солдаты убежали от арабов на базу
Четыре человека, по всей видимости арабы, подъехали на машине к автобусной остановке рядом с базой ЦАХАЛа №80 в районе Пардес-Хана.
На остановке находились три солдата , охранявших ее.
Арабы атаковали соолдат, солдаты бежали на базу. Арабы сели в машину и уехали.
Солдат охраняли остановку в бронежилетах и с оружием в руках.
На базе №80 осуществляется курс подготовки молодого бойца для многих подразделений ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ начал расследование инцидента.
Военная полиция прочесывает местностьв поисках нападавших
Поделиться
Все по теме
Комментарии