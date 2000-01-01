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Суд Египта оштрафовал `Аль-Джазиру` на $270 тыс за плагиат 27.12 18:55   MIGnews.com

Египет оштрафовал "Аль-Джазиру" на $270 тыс за плагиат

Суд Египта обязал катарскую телекомпанию "Аль-Джазира" выплатить 5 млн египетских фунтов (около 270 тыс. долларов) компенсации египетскому журналисту, чьи материалы она нелегально использовала в течение длительного времени.

Как сообщил представитель Каирского суда по экономическим спорам, суд частично удовлетворил иск египетского оператора, который "требовал от "Аль-Джазиры" возмещения материального и морального ущерба, нанесенного ему в результате размещения в эфире телекомпании без его ведома материалов из личного архива".

Отмечается, что изначально журналист в качестве компенсации хотел получить от телекомпании 10 млн. фунтов.

В материалах дела отмечается, что "Аль-Джазира" не только долгое время распространяла фотографии и видеоматериалы из личного архива журналиста (в частности, о войне в Афганистане и Усаме бен Ладене), но и продавала их другим средствам СМИ.

По словам самого оператора, телеканал "сотни раз без его разрешения использовал его фотографии и видеосюжеты для оформления своих собственных репортажей".
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