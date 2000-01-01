27.12 17:35 MIGnews.com

Ливни уничтожили стену времен Первого Храма в Тель-Дане

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Массивные дожди, которые обрушились на Израиль в последние дни, не только затопили улицы многих городов, но и частично разрушили древнейший исторический объект – стену в Тель-Дане, возраст которой восходит к эпохе Первого Иерусалимского храма.Как сообщили в Управлении природы и парков Израиля, в результате подмывания грунта ливневыми водами из стены, состоявшей частично как из оригинальных, так и реконструированных камней, выпали пять древнейших надгробий, которые лежали в ее основе."Прискорбно наблюдать, какой ущерб наносят уникальным и важнейшим артефактам истории и нашего наследия силы природы", - цитирует The Jerusalem Post главу археологического подразделения Управления парков Цвику Зука.Стоит отметить, что археологический объект в Тель-Дане включает следы древнего города, предполагаемый возраст которого исчисляется пятью тысячелетиями, а более всего известен он стал в Ханаанский период. Это один из важнейших античных объектов в Израиле – рядом с местом разрушения стены находится надпись, оставленная в IX веке до н.э. на арамейском языке и свидетельствующая о завоевании этой территории у царя Давидом царем Арама Азаилом. Раскопки начались здесь в 1966 и продолжаются до сих пор.Зук прибыл на место разрушения стены в понедельник, 26 декабря, и лично оценил ущерб. Реконструкция объекта будет проводится совместно с министерством по делам Иерусалима и Управлением древностей Израиля. Зук предполагает, что она займет несколько месяцев."За последнюю неделю выпало очень много дождей – наверное, более 200 миллиметров. Из-за этого почва за стеной начала сдвигаться, надавила на нее и стена обрушилась", - поясняет он.