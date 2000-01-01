Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Ливни уничтожили стену времен Первого Храма в Тель-Дане | Фото: Цвика Зук27.12 17:35   MIGnews.com

Ливни уничтожили стену времен Первого Храма в Тель-Дане

Массивные дожди, которые обрушились на Израиль в последние дни, не только затопили улицы многих городов, но и частично разрушили древнейший исторический объект – стену в Тель-Дане, возраст которой восходит к эпохе Первого Иерусалимского храма.

Как сообщили в Управлении природы и парков Израиля, в результате подмывания грунта ливневыми водами из стены, состоявшей частично как из оригинальных, так и реконструированных камней, выпали пять древнейших надгробий, которые лежали в ее основе.

"Прискорбно наблюдать, какой ущерб наносят уникальным и важнейшим артефактам истории и нашего наследия силы природы", - цитирует The Jerusalem Post главу археологического подразделения Управления парков Цвику Зука.

Стоит отметить, что археологический объект в Тель-Дане включает следы древнего города, предполагаемый возраст которого исчисляется пятью тысячелетиями, а более всего известен он стал в Ханаанский период. Это один из важнейших античных объектов в Израиле – рядом с местом разрушения стены находится надпись, оставленная в IX веке до н.э. на арамейском языке и свидетельствующая о завоевании этой территории у царя Давидом царем Арама Азаилом. Раскопки начались здесь в 1966 и продолжаются до сих пор.

Зук прибыл на место разрушения стены в понедельник, 26 декабря, и лично оценил ущерб. Реконструкция объекта будет проводится совместно с министерством по делам Иерусалима и Управлением древностей Израиля. Зук предполагает, что она займет несколько месяцев.

"За последнюю неделю выпало очень много дождей – наверное, более 200 миллиметров. Из-за этого почва за стеной начала сдвигаться, надавила на нее и стена обрушилась", - поясняет он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:48
СМИ: Джордж Майкл боролся с героиновой зависимостью
17:16
Роналду признали лучшим спортсменом года в Европе
16:40
Одобрено строительство 6 000 единиц жилья в Рамат-ха-Шарон
16:15
Черный ящик Ту-154 назвали пригодным для расшифровки
15:56
Машаль назвал Израиль "обузой для мира"
15:40
Источник подтвердил: Ту-154 летел с задранным носом
15:21
Турция не подтвердила казнь 2 турецких солдат боевиками ISIS
14:53
Оппозиция Венесуэлы не согласна на переговоры без уступок
14:22
Президент Болгарии: Россия пытается подорвать ЕС изнутри
14:15
Кровавый тупик в Мосуле  
14:02
Россия: Правительство Сирии и оппозиция ведут переговоры
13:56
140 украинских олим приземлились в Израиле
13:18
Самолет вернулся в Бен-Гурион из-за удара молнии
13:08
Сирийцы подожгли бездомного в Берлине  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus