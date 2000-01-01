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СМИ: Джордж Майкл боролся с героиновой зависимостью 27.12 17:48   MIGnews.com

СМИ: Джордж Майкл боролся с героиновой зависимостью

Джордж Майкл страдал героиновой зависимостью и боролся с ней в течение последнего года, сообщает The Telegraph, ссылаясь на источник.

"Ему несколько раз оказывали скорую медицинскую помощь. Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго", – сказал собеседник британской газеты.

Также автор статьи отмечает, что сердечная недостаточность, которую назвали причиной смерти певца, часто приводит к гибели наркоманов, зависимых от героина.

53-летний Джордж Майкл скончался 25 декабря у себя дома в Великобритании.
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