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Минобороны РФ 27.12 16:15   MIGnews.com

Черный ящик Ту-154 назвали пригодным для расшифровки

Черный ящик, поднятый со дня Черного моря после крушения Ту-154, оказался пригодным для расшифровки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Состояние бортового самописца, доставленного из Сочи в Москву, позволяет извлечь из него информацию, несмотря на то, что он пролежал в воде двое суток.

Глубина, на которой он находился, была небольшой. Поскольку самописец был помещен в защищенный корпус, не подвергшийся серьезной деформации, благодаря ему, скорее всего, удастся получить сведения о ситуации на борту перед крушением и, возможно, установить причины катастрофы.

Один из трех бортовых самописцев разбившегося самолета доставили в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах. Расшифровка начнется после технической очистки черного ящика в дистиллированной воде.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение почти сразу после взлета из аэропорта Адлера утром 25 декабря. Борт упал в Черное море неподалеку от берега. Все 92 человека, находившиеся на воздушном судне, погибли.
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