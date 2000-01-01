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Источник подтвердил: Ту-154 летел с задранным носом 27.12 15:40   MIGnews.com

Источник подтвердил: Ту-154 летел с задранным носом

Самолет Ту-154 Министерства обороны в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел с задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, самолет "шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону".

Оба собеседника агентства не исключают, что катастрофа могла произойти по совокупности причин, включая и ошибку экипажа, и неисправность одного из двигателей.

Ранее сообщалось, что нашелся очевидец трагедии – им оказался сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ России. Мужчина рассказал, что самолет быстро снижался, будто пытался сесть на воду, при этом Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.
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