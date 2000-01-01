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flickr 27.12 15:21   MIGnews.com

Турция не подтвердила казнь 2 турецких солдат боевиками ISIS

У Турции нет подтвержденной информации относительно видео боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, из Сирии, в котором они утверждают, чтобы показывают гибель двух похищенных турецких солдат, как заявил заместитель премьер-министра Нумэн Куртулмус во вторник, 27 декабря.

Речь идет о видео, опубликованном на прошлой неделе, в котором боевики утверждают, что сжигают 2 турецких солдат, попавших в плен, как сообщает американская мониторинговая группа SITE, которая следит за деятельностью террористической группировки в Интернете.

На очередной пресс-конференции в Анкаре Куртулмус также заявил, что правительство не приняло никакого решения относительно потенциального продления чрезвычайного положения, которое вступило в силу после неудачной попытки переворота 15 июля.
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