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Сирийцы подожгли бездомного в Берлине 27.12 13:08   MIGnews.com

Сирийцы подожгли бездомного в Берлине

Семь мигрантов арестованы в Берлине по подозрению в поджоге бездомного мужчины, спавшего на станции подземки Шонлайнштрассе.

Шесть арестованных - граждане Сирии, один - ливиец.

Обвиняемые подожгли мужчину, сели в подошедший поезд - и уехали.

На записи камер наружного наблюдения видно, как обвиняемые, войдя в поезд радостно смеются.



Бездомного спасли прохожие и подоспевший с огнетушителем машинист одного из поездов. Тот отделался легкими ожогами. Все его пожитки сгорели.

Полиция намерена предъявить арестованным обвинения в преднамеренном убийстве.
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