27.12 13:08 MIGnews.com
Сирийцы подожгли бездомного в Берлине
Семь мигрантов арестованы в Берлине по подозрению в поджоге бездомного мужчины, спавшего на станции подземки Шонлайнштрассе.
Шесть арестованных - граждане Сирии, один - ливиец.
Обвиняемые подожгли мужчину, сели в подошедший поезд - и уехали.
На записи камер наружного наблюдения видно, как обвиняемые, войдя в поезд радостно смеются.
Бездомного спасли прохожие и подоспевший с огнетушителем машинист одного из поездов. Тот отделался легкими ожогами. Все его пожитки сгорели.
Полиция намерена предъявить арестованным обвинения в преднамеренном убийстве.
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