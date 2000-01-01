27.12 13:08 MIGnews.com

Сирийцы подожгли бездомного в Берлине

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Семь мигрантов арестованы в Берлине по подозрению в поджоге бездомного мужчины, спавшего на станции подземки Шонлайнштрассе.Шесть арестованных - граждане Сирии, один - ливиец.Обвиняемые подожгли мужчину, сели в подошедший поезд - и уехали.На записи камер наружного наблюдения видно, как обвиняемые, войдя в поезд радостно смеются.Бездомного спасли прохожие и подоспевший с огнетушителем машинист одного из поездов. Тот отделался легкими ожогами. Все его пожитки сгорели.Полиция намерена предъявить арестованным обвинения в преднамеренном убийстве.