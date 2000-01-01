27.12 12:43 MIGnews.com

На фрагментах Ту-154 следов взрывчатки не обнаружили

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На фрагментах самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу на Черном море, а также поднятых из воды телах погибших, не обнаружили следов взрывчатки и повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой наисточники, знакомые с ситуацией."К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие", – сказал собеседник агентства. По его словам, исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ."Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения", – сказал собеседник агентства.Другой источник агентства отметил, что "версия теракта отметается и по другим признакам – показаниям свидетелей авиапроисшествия". "Запечатленная на видео и выложенная в интернет запись о некой вспышке недалеко от места крушения была сделана почти через полчаса после катастрофы Ту-154", – сказал источник."Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал", – сказал собеседник агентства.Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.