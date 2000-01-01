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Грабители заперли жертв в ванной: 6 погибших от удушья | Фото: Thinkstock27.12 11:17   MIGnews.com

Грабители заперли жертв в ванной: 6 погибших от удушья

Полиция в столице Индонезии обнаружила во вторник 6 человек, в том числе 9-летнего ребенка, умерших от удушья в маленькой ванной, где вооруженные грабители заперли днем ранее.

Мелкая преступность распространена в Джакарте, в которой проживает 10 миллионов человек, но насильственные преступления, включая вооруженные ограбления, происходят редко.

Около 4 преступников ворвались в дом в престижном районе в понедельник, 26 декабря, как сообщил представитель полиции Джакарты Апро Ювоно.

Грабители заперли 11 человек - в том числе членов семьи, горничных и водителей - в ванной комнате 2 метра на 1 метр, и они не были обнаружены до утра вторника, 27 декабря, сообщил Ювоно.

5 выживших находятся в критическом состоянии и были доставлен в больницу, отмечается в сообщении полиции.
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