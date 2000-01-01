27.12 10:47 MIGnews.com

Драма в аэропорту: самолет соскользнул с взлетной полосы

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Самолет индийской авиакомпании утром 27 декабря при вылете из аэропорта Даболим, Гоа, перекрутился вокруг собственной оси исоскользнул со взлетно-посадочной полосы.В ходе эвакуации в самолёте началась паника и давка. В результате 15 человек получили легкие ранения.Самолет Boeing 737, с 161 пассажиром на борту, направлялся в Мумбаи.Аэропорт Даболим был закрыт в течение нескольких часов. Авиационные власти расследуют инцидент.