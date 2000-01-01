27.12 10:24 MIGnews.com

Проливные дожди в Австралии: 7 пропавших без вести

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Необычный проливной дождь в Австралии превратил монолит Улуру в серию водопадов и вызвал внезапные наводнения, в результате которых семь человек пропали без вести, в том числе японский турист и австралийская семья.Полицейские использовали вертолеты для поиска семьи из шести человек, пропавших без вести в Рождество после того, ливни затопили пустыню, которая обычно страдала от засухи в это время года.Автомобиль с тремя людьми, как полагают, японскими туристами, был смыт вышедшей из берегов рекой недалеко от города Элис-Спрингс, сообщает полиция.Двум людям удалось выбраться, но полиция ведет поиски третьего, оказавшегося в ловушке, когда транспортное средство было смыто, как сообщил исполняющий обязанности инспектора Брендан Малдун.