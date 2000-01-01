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Дуров: Telegram не допустит пропаганды терроризма 27.11 12:24   MIGnews.com

Дуров: Telegram не допустит пропаганды терроризма

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что борьба с терроризмом в Сети и, в частности, мессенджерах не исключает приватности пользователей. В своем телеграм-канале он пишет, что в последние несколько лет его команда боролась с "распространением связанного с терроризмом контента в Telegram", делая это в соответствии с "нашими ценностями и политикой конфиденциальности".

Создатель мессенджера добавил, что Telegram не допустит пропаганды терроризма на своей платформе и при этом продолжит защищать права пользователей на конфиденциальность переписки.

"Вы можете - и должны - наслаждаться обоими (безопасностью и приватностью - ред.)", - добавил Дуров.


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