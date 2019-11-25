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Убийство 18 морских свиней: виновники военные ФРГ? 27.11 20:30   MIGnews.com

Убийство 18 морских свиней: виновники военные ФРГ?

В Германии сообщили о проведении расследования того, была ли связана гибель 18 морских свиней в Балтийском море с операцией по разминированию ранее этого года.

Представитель Министерства обороны Германии заявил, что до сих пор не установлена прямая связь между обезвреживанием 42 мин времен Второй мировой войны и гибелью морских млекопитающих, которые находятся под угрозой исчезновения.

Мины были обезврежены в августе во время маневров НАТО, после предупреждения гражданских органов власти о том, что они становятся все более опасными со временем, пишет NavyTimes.

Представитель министерства окружающей среды Стефан Габриэль Хауфе заявил, что взрыв произошел в морском заповеднике и что морские свиньи в Балтийском море пользуются "особо строгой защитой."

"Я ожидаю, что Аннегрет Крамп-Карренбауер (министр обороны Германии – ред.) наконец-то обратит внимание на международный статус защиты морских свиней и воздержится от подрыва боеприпасов", - сказал представитель "зеленых" Ян Филипп Альбрехт.


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