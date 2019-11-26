ВВС заземлили вертолеты после огненного ЧП на юге Израиля

Военные начали расследование инцидента, чтобы определить причину пожара двигателя на модели Sikorsky CH-53 Sea Stallion, известной как "Юсур". 14 военнослужащих, 11 из которых – коммандос элитного подразделения "Шальдаг", ранения не получили и приземлились в поле за пределами Бейт-Кама.
По словам источника, быстрое реагирование пилотов спасло жизни людей на борту. Вертолет посадили менее чем через минуту после обнаружения пожара в двигателе. В итоге, воздушное средство выгорело дотла.
По словам военных, пожар возник в результате "технической неисправности", однако, что именно могло вызвать возгорание, пока не известно. Уточняется, что вертолет направлялся на базу на юге Израиля для учений.
"Нас уведомили о пожаре вертолета к западу от Бейт-Камы. Поскольку это была сложная ситуация, на место происшествия были вызваны дополнительные команды, и, когда мы прибыли, мы все работали над тем, чтобы потушить огонь и найти кого-то, кто оказался запертым внутри в ловушке", – сказал местный начальник пожарной охраны Ави Аруш, пояснив, что с огнем боролись три команды спасателей.
Израильский парк тяжелых транспортников был приобретен у США в конце 1960-х годов. Несмотря на то, что вертолеты были модернизированы и восстановлены, военные считают, что пора заменить их на более новые модели.