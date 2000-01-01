27.11 21:32 MIGnews.com

В больнице умер мужчина, совершивший акт самосожжения в суде

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Врачи больницы "Шиба" сообщили о смерти 71-летнего Ицхака Левина, совершившего акт самосожжения в здании суда города Беэр-Шева две недели тому назад.В больницу мужчина поступил в критическом состоянии, сообщает The Jerusalem Post.Трагедия произошла в первой половине дня 10 ноября, в одном из залов суда. Левин, обвиняемый в угрозах в адрес работницы больничной кассы, во время заседания суда достал бутылку с горючей жидкостью, выплеснул ее на себя и поджог.По словам свидетелей, все произошло так быстро, что предотвратить трагедию было попросту невозможно. Отметим, что несколько месяцев назад Левин уже пытался покончить жизнь самоубийством в зале суда. Тогда он выхватил нож и попытался перерезать себе горло.