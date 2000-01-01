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Ливанские протестующие: мы не боимся `Хизбаллы` 27.11 20:59   MIGnews.com

Ливанские протестующие: мы не боимся "Хизбаллы"

Ливанские протестующие продолжают митинговать, несмотря на три жесточайших столкновений с местными религиозными фанатиками, выступающими в поддержку властей.

Об этом сообщает информационное агентство Al-Jazeera.

Так, силовики прилагали все усилия, чтобы разнять демонстрантов, но несмотря на это сторонники террористической организации "Хизбалла", вооруженные палками и металлическими прутьями, несколько раз пытались атаковать протестующих через переулки. В какой-то момент протестующие контратаковали.

"Это совсем не помешало мне, конечно, я снова выйду. Да, конечно же, было страшно, но не более того", - заявила одна из активисток Мари-Нур Хехайме, дважды бежавшая с места происшествия.

Другой демонстрант Ваэль Абдель Халед показывал журналистам порезы и ушибы, которые получил.

"Они били меня по рукам и ногам камнями. Это была битва, действительно – битва. Но мы не боимся. Мы хотим протестовать мирно, но никого не боимся. Мы хотим построить лучший Ливан", - сказал Абдель Халед.


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