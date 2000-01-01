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Убийце-историку Соколову чудовищно тяжело, - журналист 27.11 19:52   MIGnews.com

Убийце-историку Соколову чудовищно тяжело, - журналист

Журналист Константин Придыбайло утверждает, что отправил письмо историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Письмо ему Придыбайло отправил 21 ноября. Ответ пришел 26 числа. Его журналист выложил в своем Facebook.

В сообщении историк признался, что ему "чудовищно тяжело". "Словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить", - отметил преподаватель.

Самым трудным в этой ситуации он назвал тот факт, что не может сейчас работать. Дело в том, что для этого нет условий: нужно много книг и архивы.

При этом он порадовался тому, что "ещё нужен людям". Также он призвал других сторонников тоже присылать ему письма.



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