Нидерланды: исламисты готовили теракт под Новый год
В Нидерландах задержали двух подозреваемых в подготовке исламистского теракта в конце года.
Подозреваемых задержали в городах Зутермер и Гаага. По данным прокуратуры Роттердама, они планировали устроить в конце года теракт с использованием поясов смертников и заминированных автомобилей.
Во время обысков дома у задержанных не было найдено ни взрывчатки, ни огнестрельного оружия, но в тайной комнате в одном из домов полиция обнаружила топор, кинжал и мобильный телефон с SIM-картами, пишет DutchNews.
Полиция выследила подозреваемых после предупреждения разведки. Чтобы заполучить доказательства против них, полиция использовала лазутчиков. "Они были незаменимы для получения информации о подозреваемых и их планах нападения", - заявили в прокуратуре.