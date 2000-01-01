27.10 10:12 MIGnews.com

Массовая драка в арабской деревне из-за имама

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В воскресенье, 27 октября, полиция арестовала 19 человек из-за драки между двумя семьями в арабской деревне Туран на севере Израиля. Судя по всему, конфликт начался из-за увольнения имама местной мечети.В дополнение к арестам, полиция изъяла два самодельных оружия. По данным полиции, во время субботней драки подозреваемые стреляли из него в воздух и бросали камни в машины, в результате чего четыре автомобиля загорелись. Сообщений о травмах не поступало. Силы безопасности прибыли на место происшествия, чтобы сдержать насилие, а затем провели обыски в этом районе, чтобы установить местонахождение причастных.Полиция заявила, что они работали в деревне в течение последнего месяца, консультируясь с местным руководством, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Кроме того, полиция призвала жителей и местных лидеров восстановить спокойствие в деревне. За последние несколько недель десятки тысяч людей провели акции протеста в арабских городах, требуя от полиции усилить меры по обеспечению безопасности на своих улицах. Демонстрации начались с всеобщей забастовки среди населения.