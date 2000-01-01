27.10 09:47 MIGnews.com

Во время рейда аль-Багдади подорвал пояс шахида

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В американской прессе опубликованы новые подробности рейда американского спецназа в Идлибе, в ходе которого был убит лидер Исламского Государства Абу Бакр аль-Багдади.Багдади якобы активировал пояс шахида в тот момент, когда осознал, что американский спецназ приближается к нему. Багдади подорвался после того, как были убиты две его жены.Рейд совершен спецназом Delta Force. Информацию о местонахождении Багдади предоставило ЦРУ. До этого Багдади некоторое время находился под наблюдением.Зона, в которой находился Багдади сначала была атакована с воздуха. Затем спецназ провел операцию на земле, с целью сбора образцов ДНК. Окончательно факт смерти Багдади будет подтвержден после проведения соответствующей проверки.По данным иракской разведки, Багдади намеревался пересечь границу с Турцией - и поэтому “засветился”. Иракская разведка верит, что в результате американской операции в Идлибе был убит Багдади и его телохранители.