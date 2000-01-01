27.10 09:32 MIGnews.com

Охранник концлагеря: "Я не знал, что их травят газом"

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Бруно Дей, бывший охранник в концентрационном лагере Штуттхоф на севере Польши с 1941 по 1944 год, в пятницу, 25 октября, признался в суде Гамбурга, что видел, как еврейских заключенных вели в газовые камеры.93-летнего Дейя судят по 5230 обвинениям в соучастии в убийстве и подстрекательствам к убийству. В пятницу его спросили, что именно он видел из сторожевой башни, где он находился: "Я видел, как людей вели внутрь, в газовые камеры, а затем дверь закрывали. Я слышал крики и вскоре после они начинали стучать в дверь. Я не знал, что их отравляют газом. "Дей сказал, что "одновременно в камеры помещали 20-30 человек". "Их приводили без сопротивления с их стороны. Я не мог сказать, были ли это мужчины или женщины, так как их головы были выбриты"."Я никогда не видел, чтобы кто-то выходил оттуда. Лишь однажды я увидел группу из 10-15 человек, которых забрали в газовые камеры, но затем они вышли и были доставлены в здание крематория людьми в белых комбинезонах. Я слышал, как нацистские офицеры шепчутся, что заключенные должны работать за пределами лагеря, и они должны быть проверены в первую очередь".Дей сказал судье, что он и еще 400 солдат были доставлены на службу в концлагерь Штуттхоф в северной Польше в июне или июле 1941 года и что он не знал, кто был среди заключенных. "Мы слышали только слухи, что они были политзаключенными и евреями".Несмотря на свой возраст, Дей находится под следствием в Гамбургском суде по делам несовершеннолетних в связи с тем, что ему было 17 лет на момент службы. В случае осуждения Дей грозит от шести месяцев до 10 лет тюрьмы.