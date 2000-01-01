27.10 09:06 MIGnews.com

Власти идентифицировали израильтянина погибшего на Синае

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Мужчиной, который утонул в Абу Галум в Дахабе, Синай в пятницу, 25 октября, оказался 82-летний израильтянин Йонатан Фельд. Он был жителем кибуца Маабарот."Йонатан был человеком мира, который много работал для продвижения равенства и справедливости. Среди прочего он был секретарем кибуца, фермером и просветителем". Департамент по делам израильтян за рубежом и консул Израиля в Каире Дуду Бен Халифа оказывают помощь семье и работают над тем, чтобы доставить тело в Израиль.На прошлой неделе 8-летний Йосеф Голдман утонул на реке Гудзон. Голдман был правнуком скверерского ребе, раввина Давида Тверского. Первоначальные исследования показали, что Голдман и шесть других детей в возрасте до 12 лет были на лодке со взрослым. Во время поездки лодка перевернулась по неизвестной причине. Взрослому и шестерым детям удалось удержаться за лодку. Голдман пропал без вести.