Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Власти идентифицировали израильтянина погибшего на Синае | Фото:27.10 09:06   MIGnews.com

Власти идентифицировали израильтянина погибшего на Синае

Мужчиной, который утонул в Абу Галум в Дахабе, Синай в пятницу, 25 октября, оказался 82-летний израильтянин Йонатан Фельд. Он был жителем кибуца Маабарот.

"Йонатан был человеком мира, который много работал для продвижения равенства и справедливости. Среди прочего он был секретарем кибуца, фермером и просветителем". Департамент по делам израильтян за рубежом и консул Израиля в Каире Дуду Бен Халифа оказывают помощь семье и работают над тем, чтобы доставить тело в Израиль.

На прошлой неделе 8-летний Йосеф Голдман утонул на реке Гудзон. Голдман был правнуком скверерского ребе, раввина Давида Тверского. Первоначальные исследования показали, что Голдман и шесть других детей в возрасте до 12 лет были на лодке со взрослым. Во время поездки лодка перевернулась по неизвестной причине. Взрослому и шестерым детям удалось удержаться за лодку. Голдман пропал без вести.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:12
Массовая драка в арабской деревне из-за имама
10:10
Девять погибших на дорогах Израиля за одни выходные
10:02
"Решет" опубликовал отрывки бесед Нетаниягу и Мозеса
09:47
Во время рейда аль-Багдади подорвал пояс шахида
09:32
Охранник концлагеря: "Я не знал, что их травят газом"
09:15
Колонна американской бронетехники переброшена в Сирию
08:49
Израильские студенты столкнулись с проблемой - долгами
08:02
Молния ударила столб, в Тель-Авиве остались без света
07:46
Ливанцы противостоят сторонникам Хизбаллы в Бейруте
07:30
В Кахоль Лаван верят в возможность успеха
07:28
Иран: Израиль будет уничтожен в течении 20-30 минут
07:14
Коалиционные переговоры: Ганц и Нетаниягу проведут встречу
07:09
Пилоты Southwest установили в туалете скрытые камеры
06:45
В рейде на Идлиб участвовали 8-12 американских вертолетов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus