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Молния ударила столб, в Тель-Авиве остались без света 27.10 08:02   MIGnews.com

Молния ударила столб, в Тель-Авиве остались без света

По сообщению 12-го канала израильского ТВ, во время бури вечером 26 октября молния ударила в столб высоковольтной электрической передачи в Тель-Авиве. В результате этого на протяжении нескольких часов происходили сбои с подачей электроэнергии в некоторых кварталах центральной и северной части Тель-Авива. неполадки были устранены к 11 часам вечера.




На юге страны из-за внезапных наводнений были закрыты участки шоссе № 40 в районе Мицпе-Рамон. Также был закрыт сегмент шоссе №90 в районе Арава.

Израильская метеорологическая служба предупредила о возможности новых штормовых дождей и наводнений на юге. Также возможны дожди на севере и в центре страны.

Существует опасность наводнений в Иорданской долине, Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря.

В понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры воздуха по всей территории Израиля. Дожди пойдут на севере и позднее распространяются на остальную территорию страны. Дожди продолжатся и во вторник. К среде ожидается повышение температуры воздуха.


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