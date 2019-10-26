27.10 08:02 MIGnews.com

Молния ударила столб, в Тель-Авиве остались без света

מי אמר סופה ולא קיבל?

תקשיבו זו באמת סופת ברקים משגעת של נפסקת לרגע.⚡⚡⚡#סופתברקים pic.twitter.com/z4bMK1Hhso — איציק קליין, איחוד אנושי ?￰ﾟﾇﾱ? (@izikla32) October 26, 2019

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По сообщению 12-го канала израильского ТВ, во время бури вечером 26 октября молния ударила в столб высоковольтной электрической передачи в Тель-Авиве. В результате этого на протяжении нескольких часов происходили сбои с подачей электроэнергии в некоторых кварталах центральной и северной части Тель-Авива. неполадки были устранены к 11 часам вечера.На юге страны из-за внезапных наводнений были закрыты участки шоссе № 40 в районе Мицпе-Рамон. Также был закрыт сегмент шоссе №90 в районе Арава.Израильская метеорологическая служба предупредила о возможности новых штормовых дождей и наводнений на юге. Также возможны дожди на севере и в центре страны.Существует опасность наводнений в Иорданской долине, Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря.В понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры воздуха по всей территории Израиля. Дожди пойдут на севере и позднее распространяются на остальную территорию страны. Дожди продолжатся и во вторник. К среде ожидается повышение температуры воздуха.