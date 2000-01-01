27.10 06:39 MIGnews.com

Массивная атака американцев в Идлибе: убит аль-Багдади

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Телеканал Fox News рано утром 27 октября сообщил о крупной американской операции в провинции Идлиб - последней, удерживаемой мятежниками.“Надежный источник” Fox News сообщил : “Очень ценная цель ISIS уничтожена”. Предполагается, что речь идет о лидере Исламского Государства Абу Бакре аль-Багдади.Позднее высокопоставленный источник в администрации президента Трампа подтвердил эту информацию. Сам Трамп опубликовал твит, в котором говорится: “Только что случилось что-то очень большее!”Позднее Белый Дом опубликовал информацию о том, что выступит с заявлением в 9 часов утра.Ранее журнал опубликовал статью о том, что Багдади был убит в результате специальной операции, одобренной Трампом неделю назад. В сентября было распространено аудиобращение, в котором Багдади призвал своих сторонников использовать любые средства “ради освобождения мусульман , удерживаемых “крестоносцами и их шиитскими последователями”.Соединенные Штаты предлагают 25 вознаграждение в 25 миллионов долларов за голову Багдади.